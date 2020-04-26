На заводе «Техпрогресс» в Туле произошел пожар
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Возгорание резинотехнических изделий на площади более 800 км. метров произошло в Туле на заводе «Техпрогресс», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МЧС России.
«На крытой площадке происходит горение резинотехнических изделий на площади 800 квадратных метров. На месте работает 10 автоцистерн», — заявили в экстренных службах.
По информации спасателей, к ликвидации пожара подключено также четыре поливомоечные машины для подвоза воды. Пострадавших вследствие пожара не обнаружено.
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