В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом

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В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство «ВКонтакте».

«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале марта медик заболел ОРВИ. Из-за ухудшения состояния его доставили в больницу и сделали тест на коронавирус. Позже мужчина скончался от двухсторонней пневмонии.

В Тульской области коронавирусом заразились 578, скончались четыре человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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