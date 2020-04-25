В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались еще 38 человек, у которых был подтвержден коронавирус, пишет столичный оперштаб в Telegram.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в Москве коронавирусом заразились 39 тысяч, скончались 404 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.