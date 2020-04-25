Нижегородская область закрывает границы
Со следующей недели в Нижегородскую область смогут въехать только те, у кого есть прописка или специальный экстренный пропуск, сообщил губернатор Глеб Никитин в Instagram.
«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области», — написал Никитин.
Губернатор попросил жителей уведомить об этом всех, кто собирался приехать в область на майские праздники.
В Нижегородской области коронавирусом заразились 1214, скончались восемь человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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