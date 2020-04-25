Мусорный полигон загорелся под Майкопом

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В пригороде Майкопа в Адыгее произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как уточняется, огонь распространился на площадь порядка 700 кв. м.

На место уже прибыли спасатели. С огнем сражаются 27 человек и 12 единиц спецтехники.

Также в район пожара планируется направить мобильную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии.

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