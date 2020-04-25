Сорванная ветром крыша убила прохожего в Удмуртии

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Шквалистый ветер сорвал 25 апреля крышу городского рынка в Камбарке и убил мужчину, сообщили СКР по Удмуртской республике.

Как стало известно, мужчина погиб под обломками конструкции. Его личность устанавливается.

На место происшествия выехали следователи СК, производится осмотр и выясняются все детали случившегося. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 27 человек и 8 единиц техники.

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