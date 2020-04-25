Вывозной рейс с россиянами Пхукет — Новосибирск отложили

Запланированный на 26 апреля вывозной спецрейс Пхукет — Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости рейса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минкомсвязи РФ.

«Рейс № SBI5712 Пхукет — Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен <...> в связи с низкой заполняемостью рейса», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что рейс было решено отложить на неопределенный срок.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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