В Якутии зафиксирована первая жертва коронавирусной инфекции
В Якутии скончалась первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом в Instagram написал глава региона Айсен Николаев.
По его данным, погибшей было 65 лет. Ее госпитализировали в больницу на поздней стадии заболевания и в тяжелом состоянии. Кроме того, у нее обнаружили многочисленные сопутствующие хронические заболевания. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли.
«К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — констатировал Николаев.
По последним данным, в Якутии коронавирус выявлен у 141 человека. В России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.
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