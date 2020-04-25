В Якутии зафиксирована первая жертва коронавирусной инфекции

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В Якутии скончалась первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом в Instagram написал глава региона Айсен Николаев.

По его данным, погибшей было 65 лет. Ее госпитализировали в больницу на поздней стадии заболевания и в тяжелом состоянии. Кроме того, у нее обнаружили многочисленные сопутствующие хронические заболевания. Медики боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли.

«К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — констатировал Николаев.

По последним данным, в Якутии коронавирус выявлен у 141 человека. В России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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