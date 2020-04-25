В Польше от коронавируса умерли больше 500 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13056931/RIAN_6223246.HR-pic905-895x505-54314.jpg">

В Польше за сутки от коронавируса умерли 25 человек, что увеличивает число смертей до 524, пишет Минздрав страны.

Всего в Польше коронавирусом заразились 11 тыс., выздоровели две тыс. человек. В стране введен режим эпидемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Греции число заражений коронавирусом превысило 2,5 тысячи

— В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 3,3 тысячи

— Количество жертв коронавируса в Британии превысило 20 тысяч