В Польше от коронавируса умерли больше 500 человек
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В Польше за сутки от коронавируса умерли 25 человек, что увеличивает число смертей до 524, пишет Минздрав страны.
Всего в Польше коронавирусом заразились 11 тыс., выздоровели две тыс. человек. В стране введен режим эпидемии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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