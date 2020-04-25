РПЦ пояснила передачу 8 тонн медицинских материалов для итальянской Апулии
Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата разъяснил в субботу сообщения в ряде СМИ о передаче патриархом итальянской области Апулия восьми т медицинских материалов.
В распространенном 25 апреля пресс-релизе сообщается о получении письма от губеранатора Апулии, где тот именем св. Николая просит патриарха Кирилла помолиться о жителях области.
Губернатор также попросил о помощи для преодоления неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. Письмо было получено 28 марта — в разгар вызванного коронавирусом кризиса в Италии.
После этого ОВЦС связался с православными предпринимателями из Швейцарии, которые на свои деньги организовали доставку из КНР медицинских масок и дезинфицирующих средств.
Таким образом, данное медицинское оборудование изначально предназначалось жертвователями исключительно для распространения в странах Западной Европы, особо отметили в ОВЦС.
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