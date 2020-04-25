В Карачаево-Черкесии умерли два первых пациента с коронавирусом

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В Карачаево-Черкесии скончались два первых пациента, у которых был подтвержден коронавирус, сообщил глава субъекта Рашид Темрезов в Instagram.

Отмечается, что оба скончавшихся были старше 65 лет.

В Карачаево-Черкесии коронавирусом заразились 53 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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