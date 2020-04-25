Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 8494

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13061479/2020-04-24T120722Z_2101690030_RC20BG9ART1Y_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SERBIA-HOSPITAL-pic905-895x505-58052.jpg">

В Подмосковье число заразившихся коронавирусом за 24 часа возросло на 605, передает оперативный Мособлштаб.

Всего на сегодняшний день инфициированными в Подмосковье признаны 8494 человека. Из них 69 пациентов скончались. Выздоровели и выписались 272 человека.

В России инфицированы более 74,5 тыс. человек, вылечились свыше 6,2 тыс. пациентов, умер — 681.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье обратилось за помощью к Минобороны

— Воробьев: продление самоизоляции на 10 дней облегчит ситуацию в Подмосковье

— Темпы роста числа зараженных коронавирусом оценили в Подмосковье