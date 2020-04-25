Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось до 8494
В Подмосковье число заразившихся коронавирусом за 24 часа возросло на 605, передает оперативный Мособлштаб.
Всего на сегодняшний день инфициированными в Подмосковье признаны 8494 человека. Из них 69 пациентов скончались. Выздоровели и выписались 272 человека.
В России инфицированы более 74,5 тыс. человек, вылечились свыше 6,2 тыс. пациентов, умер — 681.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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