В Кузбассе из-за коронавируса введут электронные пропуска

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в регионе из-за коронавируса введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции, передает РИА «Новости».

По словам Цивилева, пропуска начнут вводить поэтапно с 5 мая.

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Кузбассе выявлено 103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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