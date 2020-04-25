Кабмин утвердил перечень медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с коронавирусом в регионах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах.

Уточняется, что благодаря данным мерам количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 в регионах вырастет на 4981.

По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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