Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля

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Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля.Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Причиной является низкая нагрузка.

При этом станции продолжат работать, но вход и выход в город можно будет осуществить лишь через работающие вестибюли. В список вошли «Владыкино», «Фонвизинская» и другие.

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