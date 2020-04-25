Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии COVID-19

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Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет считает, что по окончании пандемии коронавируса люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, передает РИА «Новости».

Отвечая на слухи о том, что сейчас в мире проходит репетиция к глобальной эпидемии, Свет также сказал, что в таком случае люди должны извлечь из этого урок.

Кроме того, по его мнению, нынешняя ситуация заставит «думать большой бизнес». Главврач отметил, что уже сейчас бизнес начал активно помогать здравоохранению.

По последним данным, в мире выявлено 2 846 536 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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