Число зараженных COVID-19 в Москве достигло 39,5 тысячи

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В Москве за минувшие сутки зафиксировано 2 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в столице 39 509 заболевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Отмечается, что в Московской области выявлено 605 случаев заражения, всего — 8 494 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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