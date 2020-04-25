Глава МВД Перу ушел с поста после заражения 1,3 тысяч полицейских Covid-19

Министр внутренних дел Перу Карос Моран ушел в отставку после того, как 1,3 тысяч полицейских заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Peru21».

При этом причина отставки Морана пока не сообщается.

На посту главы МВД его сменил генерал Гастон Родригес.

Всего в Перу по последним данным зафиксировано 21 тыс. случаев заражения Covid-19, свыше 600 человек скончались.

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