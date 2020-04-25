Синоптик рассказал, когда в Москву может прийти теплый атмосферный фронт

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву 1 мая может затронуть теплый атмосферный фронт, и тогда температура вернется в климатическое русло, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в апреле температурный фон был на 1,5°С ниже нормы.

По прогнозам Тишковца, 1 мая ночью будет от +1°С до +6°С, днем — от +11°С до +16°С. В последующие дни температура будет расти, утверждает Тишковец, однако отмечает, что синоптики строят разные прогностические модели, которые сильно расходятся в этих оценках.

«Одни показывают, что столбики термометров будут строго соответствовать норме — то есть прогнозируется довольно умеренное тепло и примерно +12°С...+17°С, но есть и более позитивные прогнозы — до +15...+20°С и даже чуть выше», — уточнил метеоролог.

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