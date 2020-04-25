В Москве задержаны 130 водителей, находившихся на карантине из-за COVID-19
Сотрудники столичной Госавтоинспкекции задержали в апреле 130 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
«Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин», — сообщили в ведомстве.
С начала апреля было задержано более 130 водителей такой категории, уточнили в пресс-службе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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