В Москве задержаны 130 водителей, находившихся на карантине из-за COVID-19

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Сотрудники столичной Госавтоинспкекции задержали в апреле 130 водителей, находившихся на карантине из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин», — сообщили в ведомстве.

С начала апреля было задержано более 130 водителей такой категории, уточнили в пресс-службе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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