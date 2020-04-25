В Сочи от коронавируса умер депутат городского собрания

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В Сочи умер первый пациент с коронавирусом, им оказался Депутат Городского собрания Константин Гергишан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

Отмечается, что Гергишан умер в возрасте 63 лет. В начале апреля он был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам мэра, в последние дни депутат был в коме.

Константин Гергишан был полковником в отставке, депутатом Городского собрания Сочи четвертого и пятого созывов, руководил центром туризма и отдыха Минобороны.

По словам Копайгородского, последние месяцы парламентарий активно участвовал в подготовке мероприятий по случаю 75-летия Победы.

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