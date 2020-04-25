В Крыму закрыли больницу на карантин из-за заражения врачей COVID-19

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Клиническую больницу в Симферополе закрыли на карантин после того, как у двух врачей обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя крымского управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

«Вчера приняли решение о помещении клинической симферопольской больницы в обсерватор - это 28 пациентов и 87 медработников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медучреждение закрыто на прием пациентов.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, расследования также проводятся в больнице в Красногвардейском районе, где заразился лифтер, и больнице в городе Саки, где вирус обнаружили у одного пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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