На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/13044973/2020-04-09T171859Z_212670729_RC251G91HJFG_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-PNEUMONIA-pic905-895x505-58089.jpg">

В Ставропольском крае скончался медик, оказывавший помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

«К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою», — написал Владимиров.

Он отметил, что сегодня работа врачей связана с высоким риском для жизни. В связи с этим он призвал всех ответственно относиться к своему здоровью.

По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербургской больнице скончался врач с COVID-19

— В Боткинской больнице Петербурга скончался врач с коронавирусом

https://www.instagram.com/p/B_ZVV6diaCJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet