В Крыму зафиксирован максимальный прирост за сутки зараженных COVID-19

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За последние сутки в Крыму выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Он отметил, что данный показатель является максимальным за весь период пандемии.

На сегодняшний день на полуострове зарегистрировано 67 случаев COVID-19, под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек.

По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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