При жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО предварительно пострадали шесть человек

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По предварительным данным, в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Известно, что на борту вертолета находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что пострадал один из членов экипажа.

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