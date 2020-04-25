При жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО предварительно пострадали шесть человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/12007813/RIAN_5600605.HR-pic905-895x505-11802.jpg">

По предварительным данным, в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Известно, что на борту вертолета находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что пострадал один из членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале