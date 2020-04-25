При жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО предварительно пострадали шесть человек
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По предварительным данным, в результате жесткой посадки Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Известно, что на борту вертолета находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа.
«По предварительной информации, пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственная группа, подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что пострадал один из членов экипажа.
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