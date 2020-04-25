Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 3 тысячи
Еще 312 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, поправились в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 3 047.
«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом», — отметила Ракова.
Она добавила, что в Москве побит рекорд по количеству выписавшихся за сутки. Предыдущий был установлен 24 апреля — 287 пациентов.
По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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