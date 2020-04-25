Более 2,7 млн тестов на коронавирус проведено в России
В России проведено уже более 2,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Уточняется, что 169 тысяч тестов проведено за последние сутки.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день находятся 168 тысяч человек, добавили в ведомстве.
По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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