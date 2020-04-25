Более 50 работников рудника на Алтае заболели коронавирусом

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Коронавирус подтвердился у 51 работника рудника в Алтайском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по региону.

«Повторный анализ показал положительный результат у 51 работника рудника в Змеиногорском районе», — рассказали в оперштабе.

Там уточнили, что за последние сутки в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших составляет 215 человек, в том числе 14 детей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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