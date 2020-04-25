Полиция в Магаданской области вытащила из снежного плена 35 человек

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Полицейские в Магаданской области вытащили из снежной ловушки 35 человек в ночь на субботу, 25 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что спасатели пробились на гусеничном вездеходе через снежные заносы к застрявшим на трассе в районе горного перевала Капрановский.

Известно, что в автомобилях находились женщины и маленькие дети. Машины застряли на дороге, так как дорожная техника не успела очистить район от снега из-за сильного ветра и метели.

В спасательной операции были задействованы четверо сотрудников полиции.

Всех 35 человек, 12 женщин и 23 ребенка, доставили до автомобилей дорожно-патрульной службы полиции, далее — в поселок Омсукчан.

По данным МВД, борьба за спасение людей продолжалась более семи часов.