Полиция в Магаданской области вытащила из снежного плена 35 человек
Полицейские в Магаданской области вытащили из снежной ловушки 35 человек в ночь на субботу, 25 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что спасатели пробились на гусеничном вездеходе через снежные заносы к застрявшим на трассе в районе горного перевала Капрановский.
Известно, что в автомобилях находились женщины и маленькие дети. Машины застряли на дороге, так как дорожная техника не успела очистить район от снега из-за сильного ветра и метели.
В спасательной операции были задействованы четверо сотрудников полиции.
Всех 35 человек, 12 женщин и 23 ребенка, доставили до автомобилей дорожно-патрульной службы полиции, далее — в поселок Омсукчан.
По данным МВД, борьба за спасение людей продолжалась более семи часов.