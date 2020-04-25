Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале
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Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу (ЕДДС).
«МИ-26 совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения «Русское», — сказали в ЕДДС.
Там уточнили, что среди находившихся на борту восьми человек, трое из которых - члены экипажа, есть пострадавшие.
По данным источника, тяжелые травмы получил один из членов экипажа в возрасте 56 лет. В настоящее время готовится его госпитализация. Предварительный диагноз: сочетанная травма, переломы ребер и позвоночника.
Среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования, добавил источник.