Онищенко оценил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/974/12900974/RIAN_3039594.HR-pic905-895x505-62323.jpg">

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что COVID-19 быстро погибает от воздействия прямого солнечного света, передает НСН.

«Он все правильно говорит. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет», — утверждает Онищенко.

Он напомнил о рекомендации специалистов проводить в закрытых помещениях ультрафиолетовую дезинфекцию, так как она убивает вирус.

Ранее Трамп заявил, что коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп рассказал, что способно убить коронавирус за минуту