Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. Документ представлен на сайте ведомства.

Так, чтобы предотвратить распространение коронавируса ведомство рекомендует измерять температуру у всех сотрудников и отстранять от рабочего места людей с повышенной температурой, кашлем или насморком. Кроме того, стоит уточнять информацию об их состоянии здоровья и о возможных контактах с больными или вернувшимися из-за границы.

Также не следует допускать к работе сотрудников без свежих результатов медосмотра и отстранять от трудовой деятельности людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а также беременных.

На рабочем месте необходимо пользоваться масками и перчатками и менять их каждые три часа. Принимать пищу можно только в отдельной комнате.

Посетители и работники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, очереди могут быть только на улице, также с соблюдением дистанции. Салоны красоты и парикмахерские должны принимать только по записи и каждого клиента в отдельном кабинете.

После ухода клиента нужно проветривать и обрабатывать контактные поверхности, дезинфицировать использованные инструменты. Уточняется, что также необходимо снимать фото или видео в подтверждение уборки.

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