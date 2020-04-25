В субботу в Москве ожидается до +10°С

<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/13051147/RIAN_6220991.HR-pic905-895x505-14921.jpg">

В Москве в субботу, 25 апреля, ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные осадки.

Максимальная температура воздуха составит от +8°С до +10°С по области – от +6°С до +11°С. Отмечается, что такие температурные показатели ниже характерных значений для второй половины апреля.

Ветер западный 3-8 м/с. Колебания атмосферного давления будут на пониженном фоне.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.