В субботу в Москве ожидается до +10°С
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В Москве в субботу, 25 апреля, ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщают «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные осадки.
Максимальная температура воздуха составит от +8°С до +10°С по области – от +6°С до +11°С. Отмечается, что такие температурные показатели ниже характерных значений для второй половины апреля.
Ветер западный 3-8 м/с. Колебания атмосферного давления будут на пониженном фоне.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.