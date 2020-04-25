В СПЧ предложили ввести отдельные пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

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Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, гражданам необходимо обеспечить доступ к садовым участкам, чтобы они могли посадить овощи.

Киркора отметила, что у многих людей, имеющих дачу, есть и машина. Либо если автомобиля нет, то стоит организовать возможность передвижения транспортными средствами, где будут удовлетворены все необходимые санитарные требования.

«Это определенные маршруты, то есть, выполняется запрос (на пропуск), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать… время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время», — добавила она.

Зампред обратила внимание на то, что многим пожилым людям с дачами тяжело работать на участке и им нужна организованная помощь.

Кроме того, Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей и граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она считает, что потоки гуляющих нужно распределить в течение дня по времени.

«Многие уже просто месяц дома и начинают сходить с ума без свежего воздуха, без возможности попрыгать, побегать, поорать, не мешая соседям в доме. Это сложно», — заключила зампред СПЧ.

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