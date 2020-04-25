Вильфанд рассказал, когда в Москву придет теплая погода
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет теплая погода. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, со следующей недели температура начнет повышаться. Ночью столбик термометра поднимется выше 0°С, начиная со вторника, а днем будет выше +10°С.
Синоптик отметил, что значительного потепления в эти дни ждать не стоит. Температура поднимется до +12-13°С.
«Такой температурный фон ниже нормы, но всего на 1-2°С», — добавил Вильфанд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: