Медсестра родила в машине, пока ее муж уходил от погони на скорости 145 км/ч

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В британском городе Бристоль медсестра родила в автомобиле, пока ее муж ехал в роддом на скорости около 145 к/м. Об этом сообщает The Sun.

У женщины начались схватки и пара решила не дожидаться приезда скорой помощи, отправившись больницу самостоятельно. Также им пришлось взять с собой старшую дочь, так как ее не с кем было оставить.

По пути в больницу на большой скорости он обогнал несколько полицейских машин, а также несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Правоохранители обратили на это внимание и пустились за машиной в погоню.

По словам мужчины, он не мог ни о чем думать кроме того, что нужно как можно быстрее отвезти возлюбленную в больницу.

Несмотря на все усилия, довезти жену до роддома он не успел. Она родила прямо в машине. В то время за ними продолжалась погоня.

Водитель сдался правоохранителям только когда довез жену до медучреждения.

Полицейские в свою очередь узнав о том, что нарушитель пытался как можно быстрее отвезти супругу до больницы, не стали выписывать ему штраф.