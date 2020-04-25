В Находке 11 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

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В Приморском крае в Находке коронавирус подтвердили у 11 сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Худченко.

По ее словам, коронавирус был выявлен у водителей, фельдшеров, персонала, который был задействован в оказании медицинской помощи и уборщицы.

При этом министр отметила, что у 70% человек заболевание протекает бессимптомно.

Худченко отметила, что поэтапно выводят все смены, которые находились в контакте с заболевшими, отправляя их на карантин и заменяя здоровыми сотрудниками. Она добавила, что для оказания помощи медперсоналу будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ.

По последним данным в Приморье заражены 220 человек, два умерли, 32 выздоровели.

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