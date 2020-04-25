В Канаде от коронавируса умерли больше 2 тысяч человек
В Канаде число умерших от коронавируса возросло о 2 302 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
За сутки в стране коронавирусом заразились 1777 человек, общее число инфицированных составило 43 888.
Больше всего заболевших проживают в провинциях Квебек, Онтарио и Альберта.
Вылечились от коронавируса 15, 5 тысяч человек.
О первом случае заражения в Канаде стало известно 15 января.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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