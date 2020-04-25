В Китае от коронавируса не умер ни один человек за сутки

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В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом и ни одного летального исхода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 12 новых случаев 11 – ввозные, еще один локальный был зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

На данный момент в КНР выявлено 1629 ввозных случаев коронавируса, болеют около 720 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии, 909 человек выздоровели. Отмечается, что ни один человек, который въехал зараженным в Китай из-за границы, не умер.

Всего в Китае коронавирусом заразились 82 816 человек, 4632 скончались и 77 346 выздоровели.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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