Тюрьма США отказала летчику Ярошенко в досрочном освобождении
Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что администрация тюрьмы в американском городе Данбери в штате Коннектикут отказала россиянину в досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Тарасов уточнил, что сотрудники администрации передали Ярошенко «отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы».
Адвокат Ярошенко добавился освобождения россиянина в связи с пандемией коронавируса и тем, что россиянин отбыл уже больше половины срока. Отказ администрации тюрьбы защина намерена обжаловать в Федеральном бюро тюрем.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.
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