Тюрьма США отказала летчику Ярошенко в досрочном освобождении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/11922817/RIAN_723884.HR-pic905-895x505-49845.jpg">

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что администрация тюрьмы в американском городе Данбери в штате Коннектикут отказала россиянину в досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Тарасов уточнил, что сотрудники администрации передали Ярошенко «отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы».

Адвокат Ярошенко добавился освобождения россиянина в связи с пандемией коронавируса и тем, что россиянин отбыл уже больше половины срока. Отказ администрации тюрьбы защина намерена обжаловать в Федеральном бюро тюрем.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заключенного в США летчика Ярошенко обследуют после жалобы на симптомы COVID-19

— Сокамерник Ярошенко скончался в тюрьме США

— Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом