В Боткинской больнице Петербурга скончался врач с коронавирусом
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В Петербурге в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. Об этом сообщает СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» на странице в «ВКонтакте».
Уточняется, что у доктора был положительный тест на коронавирус, он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни.
Белошицкий заразился коронавирусом от пациентов, которых лечил.
В Елизаветинской больнице врач проработал больше 20 лет.
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