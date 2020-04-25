В Боткинской больнице Петербурга скончался врач с коронавирусом

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В Петербурге в больнице им. Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. Об этом сообщает СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» на странице в «ВКонтакте».

Уточняется, что у доктора был положительный тест на коронавирус, он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни.
Белошицкий заразился коронавирусом от пациентов, которых лечил.

В Елизаветинской больнице врач проработал больше 20 лет.

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