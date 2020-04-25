Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, эпидпроцессы становятся менее активными, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации.
Глава ведомства отметила, что при таком условии передача вируса от человека к человеку может прекратиться.
Попова добавила, что Роспотребнадзор начинает проводить популяционные исследования, которые начнутся с Москвы.
Она также подчеркнула, что с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова заявила об отсутствии данных о повторном заражении коронавирусом в России
— Попова заявила о необходимости планировать смягчение ограничительных мер
— Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках