Во Франции смертность выросла на 25% по сравнению с прошлым годом
Во Франции общая смертность с 1 марта по 13 апреля этого года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции.
Так, за данный период в 2020 году скончались 93 893 человека, в прошлом – 75 100 и 83 198 в 2018 году.
Регионами с наибольшем приростом смертности стали Иль-де-Франс (91%), Гранд-Эст (61%), Бургундия-Франш-Конте и О-де-Франс (по 24%).
Кроме того, с 1 марта по 13 апреля по сравнению с 2019 годом показатели смертности увеличились в несколько раз в Верхнем Рейне (144%), Сен-Сен-Дени и О-де-Сен (по 128%).
Уточняется, что от коронавируса на 24 апреля во Франции умерли 22,2 тысячи человек.
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