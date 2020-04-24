Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвокатскую контору.

Его помощник сообщил, что адвокат умер в результате несчастного случая.

Мусатову было 50 лет.

В последнее время адвокат защищал россиянина Александра Винника, который был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американская сторона обвиняла в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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