Почти 300 сотрудников ООН заражены коронавирусом
В ООН увеличилось число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что по всему миру коронавирусом заражены 284 сотрудника организации.
Он уточнил, что 43 инфицированных работника входят в состав секретариата ООН, в том числе политические, миротворческие и полевые миссии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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