Почти 300 сотрудников ООН заражены коронавирусом

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В ООН увеличилось число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что по всему миру коронавирусом заражены 284 сотрудника организации.

Он уточнил, что 43 инфицированных работника входят в состав секретариата ООН, в том числе политические, миротворческие и полевые миссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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