Gett заблокировал избившего пассажирку водителя такси

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Водитель такси, применивший силу к пассажирке с недействительным пропуском, заблокирован в системе сервиса заказа такси Gett. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Пассажирка не имеет претензий к компании, заявили в пресс-службе. Там также добавили, что сервис сотрудничает с правоохранительными органами, предоставил всю необходимую информацию и заблокировал водителя в системе «за применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток».

При этом сам водитель рассказал службе поддержки сервиса, что после неудачных попыток считать электронный пропуск пассажирки он попросил ее получить новый пропуск или выйти из машины. По словам водителя, девушка отказалась, неоднократно оскорбила его и первой применила физическую силу.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист поднял руку на пассажирку после того, как не смог считать ее цифровой пропуск.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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