Свыше 22 тысяч человек скончались от коронавируса во Франции
Во Франции число скончавшихся в результате нового типа коронавируса COVID-19 превысило 22 тысячи человек. Об этом сообщает Le Figaro.
За сутки в стране скончались 389 граждан. Так, общее число летальных исходов составило 22 245 человек.
Кроме того, еще 4 870 пациентов находятся в реанимации.
Глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон отметил, что на данный момент в больницах страны находятся 28 658 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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