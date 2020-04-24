Свыше 22 тысяч человек скончались от коронавируса во Франции

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Во Франции число скончавшихся в результате нового типа коронавируса COVID-19 превысило 22 тысячи человек. Об этом сообщает Le Figaro.

За сутки в стране скончались 389 граждан. Так, общее число летальных исходов составило 22 245 человек.

Кроме того, еще 4 870 пациентов находятся в реанимации.

Глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон отметил, что на данный момент в больницах страны находятся 28 658 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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