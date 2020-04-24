Более 50 тысяч человек стали жертвами коронавируса в США

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Более 50 тысяч человек в США скончались после заражения коронавирусом нового типа, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Общее число жертв коронавируса в США достигло 50 031. За все время пандемии COVID-19 диагностирован у 870 468 человек, излечиться сумели 80 937 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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