В ВОЗ заявили, что заразиться коронавирусом можно при любой погоде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/13058377/corona-pic905-895x505-95009.jpg">

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что заразиться COVID-19 можно независимо от солнечной или жаркой погоды. Об этом пишет РИА «Новости».

Она пояснила, что поскольку вирус находится в легких, туда не проникает солнечный свет, который обычно способен убивать микробы.

Вуйнович добавила, что избежать заражения можно лишь контролируя чистоту рук и не контактируя со слизистыми.

«Для того чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу», — произнесла она.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 68662 случая заражения COVID-19. При этом 615 человек скончались, 5568 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кардиохирург рассказал о профилактике коронавируса