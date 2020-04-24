В «Яндекс.Такси» изучают ситуацию с нападением таксиста на пассажирку

Сервис «Яндекс.Такси» проверяет информацию об инциденте с пострадавшей в такси девушкой.

В пресс-службе агрегатора «Газете.Ru» сообщили, что заказ был сделан через другой сервис.

«Насколько нам известно, девушка вызывала такси через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Москве водитель такси избил пассажирку, у которой он не смог с помощью приложения считать QR-код пропуска.

Мужчина силой вытащил девушку из машины, после чего нанес ей несколько ударов. Пострадавшую доставили в больницу с ссадинами.

Как уточняет Telegram-канал Mash, девушка вызвала такси через сервис Gett, однако водитель приехал на машине, брендированной под «Яндекс.Такси».

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